"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике

Она предстала в "голом" купальнике, цвет которого сливается с тоном кожи, имитируя обнаженное тело. Сверху она надела блестящую сетку.
"АСМР вода", – написала Водонаева.
Телеведущая показала перед камерой, как ее грудь покрывает вода, а также поднялась на поверхность, демонстрируя мокрый верх от купальника.
Ролик был снят в ЮАР. Там проходят съемки реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ, в котором Водонаева принимает участие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Моя красотка", – отметила подписчица uliana_afanasenko.
"Кошка", – написал genenfeld.
АСМР расшифровывается как автономная сенсорная меридиональная реакция. Это феномен восприятия тихих звуков, характеризующийся состоянием, схожим с эйфорией.
Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".
Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".
Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.