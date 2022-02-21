"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике

Она предстала в "голом" купальнике, цвет которого сливается с тоном кожи, имитируя обнаженное тело. Сверху она надела блестящую сетку.

"АСМР вода", – написала Водонаева.

Телеведущая показала перед камерой, как ее грудь покрывает вода, а также поднялась на поверхность, демонстрируя мокрый верх от купальника.

Ролик был снят в ЮАР. Там проходят съемки реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ, в котором Водонаева принимает участие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Моя красотка", – отметила подписчица uliana_afanasenko.

"Кошка", – написал genenfeld.