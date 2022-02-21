Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике

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Водонаева: АСМР вода
Водонаева: АСМР вода
Фото: alenavodonaeva / Instagram

39-летняя российская телеведущая, блогер и модель Алена Водонаева 20 февраля разместила в Instagram видео своего купания в бассейне.

Она предстала в "голом" купальнике, цвет которого сливается с тоном кожи, имитируя обнаженное тело. Сверху она надела блестящую сетку.

"АСМР вода", – написала Водонаева.

Телеведущая показала перед камерой, как ее грудь покрывает вода, а также поднялась на поверхность, демонстрируя мокрый верх от купальника.

Ролик был снят в ЮАР. Там проходят съемки реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ, в котором Водонаева принимает участие.

"Моя красотка", – отметила подписчица uliana_afanasenko.

"Кошка", – написал genenfeld.

Контекст:

АСМР расшифровывается как автономная сенсорная меридиональная реакция. Это феномен восприятия тихих звуков, характеризующийся состоянием, схожим с эйфорией.

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Теги: купальник, телеведущая, реалити-шоу, грудь, купание, бюстгальтер, бассейн, Алена Водонаева
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