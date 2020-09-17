Водонаева обнародовала видео с матерью

Российская телеведущая Алена Водонаева выбрала для съемок со своей матерью платья одинаковой расцветки и корсеты-баски.

Водонаева родилась в Тюмени в 1982 году Фото: alenavodonaeva / Instagram

Российская телеведущая и модель Алена Водонаева 17 сентября на своей странице в Instagram обнародовала совместное видео со своей мамой Ларисой Водонаевой.

Водонаевы запечатлены в одинаковых платьях, дополнив образы тканевыми корсетами в форме баски. Мать и дочь позируют в кадре, взявшись за руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мама Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 17 Сен 2020 в 4:49 PDT

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".