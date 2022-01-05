Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2022
 
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"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива

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Водонаева: Ну что, котики, как праздники?
Водонаева: Ну что, котики, как праздники?
Фото: alenavodonaeva / Instagram

Российская телеведущая и модель Алена Водонаева 5 января в Instagram разместила селфи и фото, которые были сделаны во время новогоднего корпоратива. Водонаева появилась в ресторане в узких черных брюках, лифе и пиджаке с большим декольте.

На заглавном селфи ведущая позирует перед зеркалом с преломлением по центру, в результате чего у нее получилось удвоенное изображение.

В момент съемки знаменитость расставила ноги и прогнулась в спине, оттопырив пятую точку.

На втором снимке Водонаева запечатлена в полный рост с нижнего ракурса. На других фотографиях ведущая показала угощения, которые стояли на столе, и новогоднее меню.

"Ну что, котики мои, как ваши новогодние праздники?" – обратилась она к подписчикам.

"Не нравится, когда твои сиськи вываливаются", – прокомментировали фото Водонаевой поклонники.

"Ну что за секси?" – восхитились фолловеры.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Теги: телеведущая, грудь, Алена Водонаева
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