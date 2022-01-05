"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива

Водонаева: Ну что, котики, как праздники? Фото: alenavodonaeva / Instagram

На заглавном селфи ведущая позирует перед зеркалом с преломлением по центру, в результате чего у нее получилось удвоенное изображение.

В момент съемки знаменитость расставила ноги и прогнулась в спине, оттопырив пятую точку.

На втором снимке Водонаева запечатлена в полный рост с нижнего ракурса. На других фотографиях ведущая показала угощения, которые стояли на столе, и новогоднее меню.

"Ну что, котики мои, как ваши новогодние праздники?" – обратилась она к подписчикам.

"Не нравится, когда твои сиськи вываливаются", – прокомментировали фото Водонаевой поклонники.

"Ну что за секси?" – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)