"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги

Покрещук позирует полулежа, демонстрируя в кадре пышный бюст и голые бедра.

"Я, конечно, красивая, п...здец. И попробуй сказать, что нет", – подписала она фото.

"Хочу такие сиси", – отреагировали в сети.

"Грудь шикарная", – оценили фигуру Покрещук подписчики.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей изначально понадобилось порядка 60 тыс. грн. В 2021 году в своих Instagram Stories блогер сообщала, что тратит на пластику за раз до нескольких тысяч евро.