"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики

За три года многочисленных хирургических вмешательств Анастасия Покрещук изменилась до неузнаваемости Фото: _just__queen / Instagram

"Всего три года разницы, результат еб...йший, я считаю", – подписала фото Покрещук.

За несколько часов ее пост набрал почти 13 тыс. лайков. В комментариях очень много подписчиков указали, что фото до пластических операций нравится им гораздо больше;

"Красотка же была, ну правда!" – написала svetlana_indigo_child.

"До" лучше, сделала из себя, как бы это грубо ни звучало, уродку. Зачем?" – поинтересовалась matsychka.

"На Лободу похожа", – оставила комментарий ksenichka_k777, имея в виду украинскую певицу, делающую карьеру в России, Светлану Лободу.

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