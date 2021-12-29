"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики

"Всего три года разницы, результат еб...йший, я считаю", – подписала фото Покрещук.
За несколько часов ее пост набрал почти 13 тыс. лайков. В комментариях очень много подписчиков указали, что фото до пластических операций нравится им гораздо больше;
"Красотка же была, ну правда!" – написала svetlana_indigo_child.
"До" лучше, сделала из себя, как бы это грубо ни звучало, уродку. Зачем?" – поинтересовалась matsychka.
"На Лободу похожа", – оставила комментарий ksenichka_k777, имея в виду украинскую певицу, делающую карьеру в России, Светлану Лободу.
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Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн. В 2021 году в своих Instagram Stories блогер сообщала, что тратит на пластику за раз до нескольких тысяч евро.