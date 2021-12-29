Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
Новости

"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики

За три года многочисленных хирургических вмешательств Анастасия Покрещук изменилась до неузнаваемости
За три года многочисленных хирургических вмешательств Анастасия Покрещук изменилась до неузнаваемости
Фото: _just__queen / Instagram

Украинский блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук, известная своими многочисленными пластическими операциями, показала, как выглядела до хирургического вмешательства. 28 декабря она запостила в Instagram свои снимки до и после пластики.

"Всего три года разницы, результат еб...йший, я считаю", – подписала фото Покрещук.

За несколько часов ее пост набрал почти 13 тыс. лайков. В комментариях очень много подписчиков указали, что фото до пластических операций нравится им гораздо больше;

"Красотка же была, ну правда!" – написала svetlana_indigo_child.

"До" лучше, сделала из себя, как бы это грубо ни звучало, уродку. Зачем?" – поинтересовалась matsychka.

"На Лободу похожа", – оставила комментарий ksenichka_k777, имея в виду украинскую певицу, делающую карьеру в России, Светлану Лободу.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн. В 2021 году в своих Instagram Stories блогер сообщала, что тратит на пластику за раз до нескольких тысяч евро.

Теги: хирургия, блогеры, пластическая хирургия, блогер, операция, Анастасия Покрещук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Попка – огонь". Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Попка – огонь". Надежда Мейхер показала фигуру в облегающем платье
Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций
Джигурда показал покалеченное лицо после боя с бодибилдером с десятком пластических операций
  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций
  "Хороший обмен веществ". 55-летняя Салтыкова рассказала, как выглядеть хорошо без пластических операций
"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык
"По бокальчику, и на учет в военкомат". Могилевская показала праздничное фото с Билык
"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики
"На Лободу похожа". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала, как выглядела до пластики
"Ошеломительно". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фигуру в элегантном вечернем платье
"Ошеломительно". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала фигуру в элегантном вечернем платье
"Хотел убедиться, что узнаете это от меня". 53-летний Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом
"Хотел убедиться, что узнаете это от меня". 53-летний Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом
  Овощная нарезка. Пять способов красиво подать овощи на праздничный стол. Видео
  Овощная нарезка. Пять способов красиво подать овощи на праздничный стол. Видео
"Женщина-вамп", "Что за огнище такое?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в секси-образе, раздвинув ноги
"Женщина-вамп", "Что за огнище такое?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в секси-образе, раздвинув ноги
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", – но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS