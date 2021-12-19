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19 декабря, 2021
 
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"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини

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В октябре Покрещук впервые продемонстрировала грудь после пластической операции
В октябре Покрещук впервые продемонстрировала грудь после пластической операции
Фото: _just__queen / Instagram

Украинский блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 18 декабря разместила в Instagram видео, на котором демонстрирует фигуру в розовом бикини.

Для ролика Покрещук позировала на берегу водоема. В кадре она опускала голову вниз, размахивая розовыми волосами.

Свою публикацию Покрещук оставила без подписи.

"Фигура – огнище", – написала neololum.

"Ух, какие сисяндры. Одно загляденье", – прокомментировала alevtina_pilinskaya.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике. А в октябре она впервые показала грудь после пластической операции, которую также сделала в Турции.

Теги: видео, фигура, грудь, блогер, операция, бикини, Анастасия Покрещук, скулы
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