"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики

Анастасия Покрещук: Ну, сегодня я прямо очень красивая! Фото: _just__queen / Instagram

"Надо было забрать домой это кресло. А вчерашний показ [дизайнера] Юлии Айсиной – это самый невероятный показ из всех, что я видела", – написала блогер.

"Сисяо огонь", – прокомментировала фото __madam__violet__.

"Наконец-то выгуляла сисечки", – отметила в комментарии tanya_kareba.

"Это что, стул для родов?" – спросила luna_tu_483.

View this post on Instagram A post shared by Anastasiia (@_just__queen_)