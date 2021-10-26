Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Вау, просто космос!" Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов

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Анастасия Покрещук: Теперь я вообще сказочный персонаж
Анастасия Покрещук: Теперь я вообще сказочный персонаж
Фото: _just__queen / Instagram

Украинский блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук вернулась из Турции, где сделала несколько пластических операций. По ее словам, первое, что она сделала после прилета в Киев, – посетила парикмахера, чтобы покрасить и нарастить волосы до 80 см.

Видео с новой прической Покрещук выложила 26 октября в Instagram. На нем она танцует перед камерой в специальном бюстгальтере после пластики груди и поворачивается спиной к объективу, чтобы показать длину волос.

"Теперь я вообще сказочный персонаж. Сабина проделала сумасшедшую работу, мы делали это 17 часов. Как тебе результат? Я лично стала прилично счастливее", – подписала ролик Покрещук.

На данный момент у видео более 62 тыс. просмотров.

"Надеюсь, наконец-то ты себя полюбишь", – прокомментировала nastya_339_ .

"Вау, просто космос! Как же красиво", – написала olga_ozerskaya.

"Надо еще шире рот открывать! Я не все виниры успел пересчитать", – пошутил dmitriy._.stepan.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

Теги: блогеры, грудь, блогер, бюстгальтер, прическа, Анастасия Покрещук, скулы
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