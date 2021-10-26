"Вау, просто космос!" Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов

Анастасия Покрещук: Теперь я вообще сказочный персонаж Фото: _just__queen / Instagram

Видео с новой прической Покрещук выложила 26 октября в Instagram. На нем она танцует перед камерой в специальном бюстгальтере после пластики груди и поворачивается спиной к объективу, чтобы показать длину волос.

"Теперь я вообще сказочный персонаж. Сабина проделала сумасшедшую работу, мы делали это 17 часов. Как тебе результат? Я лично стала прилично счастливее", – подписала ролик Покрещук.

На данный момент у видео более 62 тыс. просмотров.

"Надеюсь, наконец-то ты себя полюбишь", – прокомментировала nastya_339_ .

"Вау, просто космос! Как же красиво", – написала olga_ozerskaya.

"Надо еще шире рот открывать! Я не все виниры успел пересчитать", – пошутил dmitriy._.stepan.

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