"Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже". 25-летняя танцовщица Русина крупным планом показала пирсинг на сосках

"Когда решилась на пирсинг сосков. Комфортно ли?" – спросили у танцовщицы фолловеры.

"Решилась в достаточно раннем возрасте. Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже. Вообще, суперкомфортно. Один нужно было снять, второй ношу до сих пор. Мне нравится", – рассказала 25-летняя Русина.

Она также показала подписчикам фото, на котором крупным планом запечатлена в белой просвечивающейся майке, сквозь ткань которой видны соски. Ранее этот снимок Русина публиковала в своем микроблоге.

Фото: lissarusina / Instagram