"Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже". 25-летняя танцовщица Русина крупным планом показала пирсинг на сосках

"Когда решилась на пирсинг сосков. Комфортно ли?" – спросили у танцовщицы фолловеры.
"Решилась в достаточно раннем возрасте. Мне их прокололи за бутылку пива в рок-н-ролльном гараже. Вообще, суперкомфортно. Один нужно было снять, второй ношу до сих пор. Мне нравится", – рассказала 25-летняя Русина.
Она также показала подписчикам фото, на котором крупным планом запечатлена в белой просвечивающейся майке, сквозь ткань которой видны соски. Ранее этот снимок Русина публиковала в своем микроблоге.
Русина родилась 10 января 1996 года в Украине. Она начинала карьеру в балете выступающей в РФ украинской певицы Maruv.
Русина и Melovin покинули проект "Танцы со звездами" 21 октября.