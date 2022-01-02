  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом

По словам 24-летнего артиста, за кулисами он постоянно молчал, носил маску и ходил в женский туалет, чтобы никто не понял, что именно он выступает на сцене под маской Жирафа.

"Я выходил в туалет и шагал как девушка, специально, чтобы меня не узнали. Я натягивал рукава, чтобы не было видно моих крашенных ногтей и татуировок, и просто шагал походкой, вилял бедрами и шел в женский туалет. Поэтому победа нашла своего победителя", – заявил Melovin.

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Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Melovin добавил, что не менее сложным оказалось обманывать друзей и знакомых, говоря им, что не участвует в шоу "Маска".

"Мне было тяжело, надо было постоянно держать маску на лице: "Боже, нет, я не участвую в этом шоу" […] Но это была заслуженная победа, потому что, в отличие от других артистов, я действительно молчал. Я молчал в гримерке. А другие артисты ха-ха-ха, гэ-гэ-гэ – смеялись на съемках в гримерках. То есть я уже понимал, кто из артистов где сидит в гримерках. А я шепотом разговаривал", – объяснил певец.

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Видео: Dorotye / YouTube