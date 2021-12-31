  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной

"Они [родители] не знали. Я так смеялся на тему того, что – боже! – под их носом мы спали вместе. Но они не подозревали. Они думали, это нормально, что человек у меня был постоянно дома, прямо как моя самая родная душа", – рассказал Melovin.

По словам 24-летнего певца, спустя шесть лет отношений – в январе 2021 года – они с возлюбленным расстались, и лишь после этого Melovin решился рассказать обо всем своей матери Валентине Бочаровой. Артист подчеркнул, что для нее это стало полной неожиданностью.

"Она переспросила: "Шесть лет?! Шесть лет я наблюдала за картиной, как лучшие друзья просто восторгаются, живут, работают, придумывают, создают… А оказывается, вы были вместе", – процитировал мать Melovin.

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Видео: Dorotye / YouTube