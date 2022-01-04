"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами

Водонаева: Я не разделяю людей по профессиям, национальности, ориентации и вероисповеданию Фото: alenavodonaeva /Instagram

На вопрос: "Как ты думаешь, порнозвезды – что это за люди?" Водонаева ответила, что "это такие же люди, как и все остальные".

"Я не разделяю людей по профессиям, национальности, ориентации и вероисповеданию. А вот на тупых – да. Порноактеры нарушают закон своей профессией? Нет. Есть ли у меня друзья из этой профессии? Да", – добавила она в подписи.

Скриншот: alenavodonaeva / Instagram