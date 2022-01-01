"Сиськи топ", "Проституция на каждом фото". Водонаева засветила пышную грудь в декольте

Образ 39-летней телеведущей дополнил черный блейзер, воротник которого декорирован блестками.
В кадре Водонаева позирует, стоя на ступеньках.
"С новым, 2022 годом, мои любимые! Девушки, желаю вам быть богатыми и худыми. Мужчины, вам воздушный поцелуй. Всем счастья. Мамочка любит вас", – подписала она публикацию, под которой скрыла счетчик лайков.
"Сиськи топ", – написал magomed999ahmedov.
"Дом-2" не выехал из женщины. Проституция на каждом фото и посте", – прокомментировал ivan7_46, имея в виду реалити-шоу "Дом-2", в котором Водонаева принимала участие в 2004 году.
"Секс-бомба!" – отреагировал _schagin_.
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Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".
Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".
Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.