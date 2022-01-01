"Сиськи топ", "Проституция на каждом фото". Водонаева засветила пышную грудь в декольте

Образ 39-летней телеведущей дополнил черный блейзер, воротник которого декорирован блестками.

В кадре Водонаева позирует, стоя на ступеньках.

"С новым, 2022 годом, мои любимые! Девушки, желаю вам быть богатыми и худыми. Мужчины, вам воздушный поцелуй. Всем счастья. Мамочка любит вас", – подписала она публикацию, под которой скрыла счетчик лайков.

"Сиськи топ", – написал magomed999ahmedov.

"Дом-2" не выехал из женщины. Проституция на каждом фото и посте", – прокомментировал ivan7_46, имея в виду реалити-шоу "Дом-2", в котором Водонаева принимала участие в 2004 году.

"Секс-бомба!" – отреагировал _schagin_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)