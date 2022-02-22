"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот

Для некоторых фото актриса позировала в нижнем белье, а также топлес.
"Если бы мужчины знали, как тяжело этому миру дается жизнь, они бы никогда не начали войну", – таким текстом она сопроводила первое фото в подборке.
Саливанчук отметила, что присоединилась к флешмобу за мир в Украине и единую страну. Она сопроводила пост хештегами "UAразом", "флешмоб детям", "мама", "мама сына", "войны не будет".
Я не могла не присоединиться к флешмобу, который сейчас как никогда ко времени.
"Самое важное, что дает нам жизнь, это дети. Мы можем сто раз быть успешными в работе, самореализации, личных отношениях, но залог счастливой матери – ее счастливые дети. Все это большой труд и время", – написала она.
Саливанчук отметила, что наиболее задаваемый вопрос у нее в direct – как она совмещает работу и воспитание детей.
"Самое главное для моих сыновей – это, чтобы их мама была наполнена, а я такая только после хорошего рабочего дня. Конечно, хочется отдыхать иногда – это факт. Но когда я хорошо поработаю, то вечером, придя домой, у меня есть нереальное количество энергии и приготовить, и убрать, и поиграть. Также бывают периоды между съемками и проектами, когда у меня нет работы, тогда мне ничего не хочется, и я могу лениться. Поэтому мой секрет прост: нужно кайфовать от своей работы, быть счастливыми, тогда и ваши дети будут счастливы, потому что для них самое главное, чтобы мама была в ресурсе", – написала она.
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"Ты снова беременна", – прокомментировал подписчик zayichenkooleg.
Сама Саливанчук не указала, когда были сделаны снимки, как и не делала заявлений о беременности.
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину на РФ будут наложены жесткие санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные 21 февраля против "ЛДНР" ограничения являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину".
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.