"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот

Саливанчук: Если бы мужчины знали, как тяжело этому миру дается жизнь, они бы никогда не начали войну Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Для некоторых фото актриса позировала в нижнем белье, а также топлес.

"Если бы мужчины знали, как тяжело этому миру дается жизнь, они бы никогда не начали войну", – таким текстом она сопроводила первое фото в подборке.

Саливанчук отметила, что присоединилась к флешмобу за мир в Украине и единую страну. Она сопроводила пост хештегами "UAразом", "флешмоб детям", "мама", "мама сына", "войны не будет".

Я не могла не присоединиться к флешмобу, который сейчас как никогда ко времени.

"Самое важное, что дает нам жизнь, это дети. Мы можем сто раз быть успешными в работе, самореализации, личных отношениях, но залог счастливой матери – ее счастливые дети. Все это большой труд и время", – написала она.

Саливанчук отметила, что наиболее задаваемый вопрос у нее в direct – как она совмещает работу и воспитание детей.

"Самое главное для моих сыновей – это, чтобы их мама была наполнена, а я такая только после хорошего рабочего дня. Конечно, хочется отдыхать иногда – это факт. Но когда я хорошо поработаю, то вечером, придя домой, у меня есть нереальное количество энергии и приготовить, и убрать, и поиграть. Также бывают периоды между съемками и проектами, когда у меня нет работы, тогда мне ничего не хочется, и я могу лениться. Поэтому мой секрет прост: нужно кайфовать от своей работы, быть счастливыми, тогда и ваши дети будут счастливы, потому что для них самое главное, чтобы мама была в ресурсе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Ты снова беременна", – прокомментировал подписчик zayichenkooleg.

Сама Саливанчук не указала, когда были сделаны снимки, как и не делала заявлений о беременности.