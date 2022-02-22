"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы

Цветами она прикрыла обнаженную грудь – певица позировала без бюстгальтера. На одном из фото видно, что на Огневич голубые джинсы, которые она спустила вниз. Певица продемонстрировала новую прическу – афрокосички.

"Люблю спонтанные съемки. Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренне хочу довериться. Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно – идти туда не стоит", – отметила она.

Огневич также поделилась собственным наблюдением.

"Чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь, или человека, с которым у вас отношения, или работу – нелюбимую, но такую нужную, тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть, и вы просто ее чувствуете", – подчеркнула певица.

Она призвала следовать за стрелкой своего компаса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Ого!" – отреагировала подписчица alinakravchyk.

"Жарко, наверное!" – отметил ystrokan.