"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы

Цветами она прикрыла обнаженную грудь – певица позировала без бюстгальтера. На одном из фото видно, что на Огневич голубые джинсы, которые она спустила вниз. Певица продемонстрировала новую прическу – афрокосички.
"Люблю спонтанные съемки. Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренне хочу довериться. Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно – идти туда не стоит", – отметила она.
Огневич также поделилась собственным наблюдением.
"Чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь, или человека, с которым у вас отношения, или работу – нелюбимую, но такую нужную, тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть, и вы просто ее чувствуете", – подчеркнула певица.
Она призвала следовать за стрелкой своего компаса.
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"Ого!" – отреагировала подписчица alinakravchyk.
"Жарко, наверное!" – отметил ystrokan.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля 2021 года продюсеры телепроекта "Холостячка" (СТБ) заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона шоу. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.