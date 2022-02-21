"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала тело после пластической операции

"Привыкаю к своему новому телу", – написала она.

На снимках Тринчер изображена стоящей у окна. Для съемки она выбрала модель купальника с бюстгальтером-бандо и плавками с высокими вырезами в зоне паха.

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Контекст:

В ноябре 2021 года Тринчер сообщила, что ходила на консультацию по увеличению груди. В конце января актриса показала результат операции.

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.