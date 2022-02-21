Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом

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Каменских показала зону декольте вблизи
Каменских показала зону декольте вблизи
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 19 февраля опубликовала в TikTok видео, в котором использовала трек со звуками выстрелов.

Каменских в кадре появилась в декольтированном платье вишневого цвета со стразами.

"Не надо так шутить", – прокомментировал подписчик Борис Смирнов4396.

"Калаш" хорош", – отметил ilnarikfr.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица, певица NK, грудь, ролик, декольте
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