"Девчонки нарядились". Галкин показал, в чем Пугачева отправилась на шопинг с подросшей дочерью

"Девочки по магазинам", – написал он.

В ролике шоумен показал Пугачеву и Лизу, стоящих в холле. Пугачева предстала с высокой прической, в пальто горчичного цвета, облегающих брюках, заправленных в высокие сапоги. Лиза – в бежевой дубленке и шапке в тон.

"А куда это вы?" – спросил Галкин.

"У нас шопинг. Мы вам вам подарки покупаем на 23 февраля", – ответила Лиза..

"О, так это сюрприз! Девочки по магазинам пошли", – отреагировал Галкин.

"Никому не рассказывай", – добавила Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Девчонки нарядились", – отметила подписчица ekaterinasapyan.