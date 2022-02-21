"Девчонки нарядились". Галкин показал, в чем Пугачева отправилась на шопинг с подросшей дочерью

"Девочки по магазинам", – написал он.
В ролике шоумен показал Пугачеву и Лизу, стоящих в холле. Пугачева предстала с высокой прической, в пальто горчичного цвета, облегающих брюках, заправленных в высокие сапоги. Лиза – в бежевой дубленке и шапке в тон.
"А куда это вы?" – спросил Галкин.
"У нас шопинг. Мы вам вам подарки покупаем на 23 февраля", – ответила Лиза..
"О, так это сюрприз! Девочки по магазинам пошли", – отреагировал Галкин.
"Никому не рассказывай", – добавила Пугачева.
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"Девчонки нарядились", – отметила подписчица ekaterinasapyan.
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м. У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой есть 50-летняя дочь от литовского артиста оригинального жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса – певица Кристина Орбакайте.
В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.
23 февраля в РФ отмечают День защитника Отечества. Он был учрежден еще в 1922 году, его праздновали в республиках СССР. Сейчас, кроме РФ, отмечают также в Беларуси, Киргизии и Таджикистане.