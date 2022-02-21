Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса

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Лопес поделилась коротким концертным роликом
Лопес поделилась коротким концертным роликом
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 20 февраля опубликовала в Instagram видео одного из своих выступлений.

Певица станцевала на сцене перед камерой. Она предстала с распущенными волосами, в декольтированном боди со стрингами и топе, имитирующем голое тело.

"Сегодня суббота, и тело это знает", – написала она.

"52 года. Огонь", – прокомментировала подписчица aichas__art.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, стринги, декольте, ягодицы
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