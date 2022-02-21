"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса

Певица станцевала на сцене перед камерой. Она предстала с распущенными волосами, в декольтированном боди со стрингами и топе, имитирующем голое тело.

"Сегодня суббота, и тело это знает", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"52 года. Огонь", – прокомментировала подписчица aichas__art.