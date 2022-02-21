Брежнева рассказала, почему на ее Дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой

Брежнева: Я люблю свой день рождения. И праздную его всегда Фото: ververa / Instagram

3 февраля певице исполнилось 40 лет. День рождения она отметила в одном и ресторанов Киева.

"Я люблю свой день рождения. И праздную его всегда. В этом году празднование было красивым в честь красивой даты", – написала она.

Брежнева сообщила, что на праздновании было снято 500 фото.

"Счастье удалось зафиксировать", – подчеркнула певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Почему нет младшего Меладзе и Джанабаевой", – поинтересовалась подписчица moldir.8601.

Речь зашла о младшем брате супруга Брежневой, продюмера Константина Меладзе, – певце Валерии Меладзе и его жене и коллеге Альбине Джанабаевой.

"На празднике не было части моих родных и друзей. Не смогли приехать по разным причинам", – ответила Брежнева.