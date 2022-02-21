"Е-е-е, дальше – больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами

Дорофеева сфотографирована сидящей на полу с расставленными ногами. Также она позировала стоя на одной ноге.
"Самое приятное субботнее утро – это увидеть, что [клип] raznotsvetnaya набрал всего за два дня 1 млн просмотров в YouTube, а песня уже в топ-чартах. Целую вас, делаю вид, что растягиваюсь и теряю контроль", – написала она.
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"Е-е-е, дальше – больше", – прокомментировала подписчица dodoshonok.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Клип на трек raznotsvetnaya можно посмотреть здесь.