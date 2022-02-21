"Е-е-е, дальше – больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами

Дорофеева: Целую вас, делаю вид, что растягиваюсь и теряю контроль Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева сфотографирована сидящей на полу с расставленными ногами. Также она позировала стоя на одной ноге.

"Самое приятное субботнее утро – это увидеть, что [клип] raznotsvetnaya набрал всего за два дня 1 млн просмотров в YouTube, а песня уже в топ-чартах. Целую вас, делаю вид, что растягиваюсь и теряю контроль", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Е-е-е, дальше – больше", – прокомментировала подписчица dodoshonok.