Как изменился стиль Ани Лорак за три года после развода. Фото

Ани Лорак после развода удалила из своего аккаунта в Instagram все снимки с экс-супругом. Но в нашем архиве сохранились некоторые из них.

На семейном фото с мужем и дочерью Софией Ани Лорак запечатлена без макияжа. Они с Налчаджиоглу практически демонстрируют family look, одевшись полностью в черную одежду.

Фото: anilorak / Instagram

Ани Лорак еще в браке позволяла себе активное декольте, но стиль ее был достаточно сдержанным.

Фото: anilorak / Instagram

Еще на одном снимке Ани Лорак предстала в обычном, повседневном топе с глубоким выкатом и с минимумом макияжа.

Фото: anilorak / Instagram

Исполнительница в Instagram не комментировала развод. А через несколько дней после окончания процесса предстала в розовой шубе и с оголенными плечами. Певица также осветлила волосы на несколько тонов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Уже через месяц Ани Лорак обнародовала фото в смелом декольте до талии. Певица выбрала платье цвета арбузной мякоти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

К концу 2019 года она снова стала темной шатенкой, но не изменяла светлым тонам в одежде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

В мае 2019-го певица поддержала модный тренд на латексные "голые" платья и продемонстрировала формы в образе с имитацией обнаженного тела. Она также немного "освежила" длину волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

В 2020 году Ани Лорак снова возвращалась к более темному тону волос, отпускала длину. И все чаще выбирала темную гамму в одежде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

В 2021 году певица выбрала более светлый, карамельный цвет волос. Она начала появляться на публике или с объемной укладкой с легкой волной, или с гладкими, выпрямленными волосами. В макияже она неизменно делала акцент на глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Образы Ани Лорак стали более откровенными. Певица все чаще стала выбирать блестящие ткани и фасоны либо с высоким разрезом, либо с глубоким декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

В 2022-м певица стала демонстрировать наряды, откровенность которых зашкаливает. Она надевает платья, либо сильно облегающие тело, либо со смелыми разрезами, доходящими до талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)