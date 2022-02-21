Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване

Потап позировал, лежа на диване и обнимая наклонившуюся к нему Никитюк.

Снимки были сделаны за кулисами проекта "Липсинк Батл" ("1+1"), ведущими которого являются артисты.

Потап и Никитюк сфотографированы в одежде сиреневой цветовой гаммы: Потап запечатлен в рубашке, Никитюк – в платье с асимметричным верхом и рюшами.





Фото: lesia_nikituk / Instagram

Также Никитюк обнародовала одиночное селфи в том же образе.

Фото: lesia_nikituk / Instagram