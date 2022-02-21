Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване

Потап позировал, лежа на диване и обнимая наклонившуюся к нему Никитюк.
Снимки были сделаны за кулисами проекта "Липсинк Батл" ("1+1"), ведущими которого являются артисты.
Потап и Никитюк сфотографированы в одежде сиреневой цветовой гаммы: Потап запечатлен в рубашке, Никитюк – в платье с асимметричным верхом и рюшами.
Также Никитюк обнародовала одиночное селфи в том же образе.
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".
Потап родился 8 мая 1981 года в Киеве. С 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности коллектива. Сейчас Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi. Он женат на Каменских – 23 мая 2019 года пара сыграла свадьбу.