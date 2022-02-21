Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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Никитюк снялась в объятиях Потапа на диване

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Никитюк показала закулисные кадры
Никитюк показала закулисные кадры
Фото: lesia_nikituk / Instagram

34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 20 февраля опубликовала в Instagram Stories совместное селфи с 40-летним продюсером, рэпером Алексеем Потапенко (Потапом).

Потап позировал, лежа на диване и обнимая наклонившуюся к нему Никитюк.

Снимки были сделаны за кулисами проекта "Липсинк Батл" ("1+1"), ведущими которого являются артисты.

Потап и Никитюк сфотографированы в одежде сиреневой цветовой гаммы: Потап запечатлен в рубашке, Никитюк – в платье с асимметричным верхом и рюшами.


Фото: depositphotos.com

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Также Никитюк обнародовала одиночное селфи в том же образе.

Фото: EPA
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

Потап родился 8 мая 1981 года в Киеве. С 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности коллектива. Сейчас Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi. Он женат на Каменских – 23 мая 2019 года пара сыграла свадьбу

Теги: телеведущая, Потап и Настя, селфи, Потап, Леся Никитюк, фото, продюсер, объятия
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