"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы

Певица спела в объятиях своего 29-летнего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, а в финале ролика они поцеловались в губы под аплодисменты зрителей.

"Оказалось, я умею без боли жить. Спасибо тебе за эти шесть дней счастья. Спасибо за то, что преодолел океан, за то, что километры ничего не значат. За каждые пять минут вместе, ведь именно ты научил меня, что даже минуты имеют значение", – написала Седокова.

Певица отметила, что они с супругом будут смело идти к мечтам. Она добавила, что этому ее научил Тимма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Боже, как он смотрит", – прокомментировала подписчица liora.goldenberg.

"До мурашек…" – написала _naaaaastyaaaaa_.