Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
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"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Оказалось, я умею без боли жить
Седокова: Оказалось, я умею без боли жить
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ 39-летняя украинская певица Анна Седокова 21 февраля опубликовала в Instagram ролик, снятый во время одного из ее концертов.

Певица спела в объятиях своего 29-летнего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, а в финале ролика они поцеловались в губы под аплодисменты зрителей.

"Оказалось, я умею без боли жить. Спасибо тебе за эти шесть дней счастья. Спасибо за то, что преодолел океан, за то, что километры ничего не значат. За каждые пять минут вместе, ведь именно ты научил меня, что даже минуты имеют значение", – написала Седокова.

Певица отметила, что они с супругом будут смело идти к мечтам. Она добавила, что этому ее научил Тимма.

"Боже, как он смотрит", – прокомментировала подписчица liora.goldenberg.

"До мурашек…" – написала _naaaaastyaaaaa_.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Теги: концерт, Анна Седокова, ВИА Гра, певица, Янис Тимма, поцелуй, объятия, ролик
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