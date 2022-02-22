Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
Новости

Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
SunSay планирует ехать в РФ
SunSay планирует ехать в РФ
Фото: SunSay / Facebook

Украинский музыкант Андрей Запорожец, известный как SunSay, участник группы 5'nizza, 6 мая выступит в Санкт-Петербурге. Анонс концерта разместили на сайте My Rock Shows.

Выступление состоится в одном из концертных залов Санкт-Петербурга. Стоимость билетов стартует от 1300 руб. (460 грн).

Также на сайте Modernrock.ru анонсировали концерт SunSay в Москве. В столице РФ он выступит 7 мая. Концерт состоится в ночном клубе. Стартовая стоимость билетов такая же, как и на концерт в Санкт-Петербурге.

Афишу российских гастролей SunSay размещал на своих аккаунтах в Instagram и Facebook, но позже скрыл ее.

Контекст:

В национальном отборе на "Евровидение 2016" SunSay занял третье место

Тогда музыкант попал в скандал. Пользователи соцсетей обвинили его в частных гастролях по РФ, проведении концертов в оккупированному Крыму и в симпатии к сепаратистам, что проявилось в его подписке на паблики "Новороссии". В ответ на эти обвинения Запорожец заявил, что не собирается прекращать выступления в России, поскольку считает своих слушателей в этой стране такими же, как в Украине. 

В то же время, в 2016 году стало известно, что SunSay помогает переселенцам из зоны АТО, предоставляя бесплатное обучение в своем хабе.

Теги: Россия, Евровидение, Москва, Санкт-Петербург, конкурс, концерт, SunSay, Андрей Запорожец, билеты, музыкант, нацотбор, анонс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показал поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
  "Меня едва не забрали в участок", "Понимала, что умираю". Семь украинских знаменитостей, которые признались в употреблении наркотиков
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
"Я ожидала, что случится плохое". 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о разводе родителей
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
  "Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
"Хромала четыре года, потом папа начал замечать". 17-летняя дочь Меладзе перенесла за границей операцию по удалению опухоли
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
  "Дед Панас и Леся у меня в одной категории по юмору". Потап высказался о Никитюк, которая заменила Тину Кароль на шоу "Липсинк Батл"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
  Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Ефросинина озвучила их с мужем решение на фоне возможного вторжения РФ в Украину
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  "Я даже снимался в клипе у Наташи Королевой и Тарзана". Евгений Кот рассказал, в балете у каких артистов танцевал
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS