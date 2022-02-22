Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами

Выступление состоится в одном из концертных залов Санкт-Петербурга. Стоимость билетов стартует от 1300 руб. (460 грн).
Также на сайте Modernrock.ru анонсировали концерт SunSay в Москве. В столице РФ он выступит 7 мая. Концерт состоится в ночном клубе. Стартовая стоимость билетов такая же, как и на концерт в Санкт-Петербурге.
Афишу российских гастролей SunSay размещал на своих аккаунтах в Instagram и Facebook, но позже скрыл ее.
В национальном отборе на "Евровидение 2016" SunSay занял третье место.
Тогда музыкант попал в скандал. Пользователи соцсетей обвинили его в частных гастролях по РФ, проведении концертов в оккупированному Крыму и в симпатии к сепаратистам, что проявилось в его подписке на паблики "Новороссии". В ответ на эти обвинения Запорожец заявил, что не собирается прекращать выступления в России, поскольку считает своих слушателей в этой стране такими же, как в Украине.
В то же время, в 2016 году стало известно, что SunSay помогает переселенцам из зоны АТО, предоставляя бесплатное обучение в своем хабе.