Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами

Выступление состоится в одном из концертных залов Санкт-Петербурга. Стоимость билетов стартует от 1300 руб. (460 грн).

Также на сайте Modernrock.ru анонсировали концерт SunSay в Москве. В столице РФ он выступит 7 мая. Концерт состоится в ночном клубе. Стартовая стоимость билетов такая же, как и на концерт в Санкт-Петербурге.

Афишу российских гастролей SunSay размещал на своих аккаунтах в Instagram и Facebook, но позже скрыл ее.