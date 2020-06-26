Суд взыскал с Серебренникова и двух руководителей "Седьмой студии" 129 млн рублей

Как сообщает ТАСС, арестованное имущество фигурантов дела "обращено в доход государства".
Сегодня Мещанский суд признал Серебренникова виновным в хищении госсредств и приговорил к условному сроку.
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