МИР Short News

Суд взыскал с Серебренникова и двух руководителей "Седьмой студии" 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск министерства культуры РФ к режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшим руководителям "Седьмой студии" Юрию Итину и Алексею Малобродскому на сумму 129 млн рублей, в хищении которых их признали виновными.

Как сообщает ТАСС, арестованное имущество фигурантов дела "обращено в доход государства". Сегодня Мещанский суд признал Серебренникова виновным в хищении госсредств и приговорил к условному сроку.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".