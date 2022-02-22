"Харламов так изменился!", "Вроде Козловский, но не факт". Асмус снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса

Лицо мужчины видно частично. Кто именно запечатлен на фото, Асмус не указала. Он предстал с обнаженным торсом, держа руку на ягодицах актрисы.

"Обожаю понедельники", – написала Асмус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Вроде Козловский, но не факт", – прокомментировала подписчица sairan22.1978. Она предположила, что на фото с Асмус российский актер Данила Козловский.

"Харламов так изменился!" – заявила advocatessa, предположив, что Асмус позировала в объятиях экс-супруга, комика Гарика Харламова.

"Выглядит эротично", – написала mdonelove__shipp.