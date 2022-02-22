Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
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"Харламов так изменился!", "Вроде Козловский, но не факт". Асмус снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса

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Асмус: Обожаю понедельники
Асмус: Обожаю понедельники
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 21 февраля на своей странице в Instagram опубликовала черно-белое фото, для которого позировала с мужчиной.

Лицо мужчины видно частично. Кто именно запечатлен на фото, Асмус не указала. Он предстал с обнаженным торсом, держа руку на ягодицах актрисы.

"Обожаю понедельники", – написала Асмус.

"Вроде Козловский, но не факт", – прокомментировала подписчица sairan22.1978. Она предположила, что на фото с Асмус российский актер Данила Козловский.

"Харламов так изменился!" – заявила advocatessa, предположив, что Асмус позировала в объятиях экс-супруга, комика Гарика Харламова.

"Выглядит эротично", – написала mdonelove__shipp.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус развелась с Харламовым в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У экс-супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, Гарик Харламов, сериал, актриса, Данила Козловский, фото, мужчины, объятия
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