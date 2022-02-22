"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике

Актриса предстала сидящей в ванне с пеной. Она выпрыгнула, высоко поднимая ноги. Для ролика Асмус надела серый цельный купальник, который к финалу видео стал мокрым.

"Теперь пол вытирать", – посетовала она.

"Хороша, чертовка", – прокомментировал подписчик cit.cat.969.

"Сказочно красиво!" – заявила oladanil.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.