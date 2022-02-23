"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"

Украинская певица Руслана Лыжичко опубликовала фото, на котором запечатлена завернутой в украинский флаг.

"У нас есть силы и всегда будут. Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь как никогда и прошу у Бога – дай нам силы и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не имеет права отбирать у нас "ни под каким мифом" нашу землю. Еще с Майдана так и осталась в сердце потребность молиться за Украину... За все светлое и чистое, за нас. Слава Украине", – написала она.

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Украинский певец Monatik опубликовал стихотворение на украинском языке.

"Я маю мрію…

Жити в країні, в якій ми єдині.

В якій щаслива кожна дитина.

Кожна родина.

В якій я можу бути людиною.

В якій немає війни і ненависті

І ми можемо сміливо вперед іти.

В якій я бачу світло…

Не бачу зброю.

В якій я пишаюсь тобою і собою", – написал он.

Певец отметил, что 22.02.2022 – магические цифры и мечты должны сбываться.

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"Иногда мне кажется, что если бы люди, которые множат зло, направили хоть половину этой силы на добро, пользу и ответственность даже внутри себя, мироустройство имело бы более понятные формы для каждого из нас", – написала певица и актриса Даша Астафьева.

Она сопроводила пост стихотворением:

"Милый мой друг,

Добрый мой друг,

Людям так хочется мира.

И в тридцать пять

Сердце опять

Не устает повторять:

"Пусть всегда будет солнце".

"Даже бездействуя на стороне зла, ты все равно остаешься в тени. Но как же быстро обрастает смыслом каждая капелька твоих усилий, направленная к свету", – отметила певица.

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Шоумен Владимир Остапчук в Instagram Stories заявил, что Украина не отдаст свою землю.

"Вы же понимаете, что сегодня этот Путин, ублюдок, подставил именно своих граждан и жителей Донбасса. И я не только про блокаду, санкции и ограждение от всего прогрессивного мира. Потому что мы свою страну не отдадим. За нами правда и наша земля. С Украиной в сердце", – написал он.

Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась снимком, сделанным, по-видимому, во время исполнения государственного гимна. Она запечатлена держащей руку на сердце.

"Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны и преодолеем все вместе", – написала она.