"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"

Украинская певица Руслана Лыжичко опубликовала фото, на котором запечатлена завернутой в украинский флаг.
"У нас есть силы и всегда будут. Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь как никогда и прошу у Бога – дай нам силы и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не имеет права отбирать у нас "ни под каким мифом" нашу землю. Еще с Майдана так и осталась в сердце потребность молиться за Украину... За все светлое и чистое, за нас. Слава Украине", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Украинский певец Monatik опубликовал стихотворение на украинском языке.
"Я маю мрію…
Жити в країні, в якій ми єдині.
В якій щаслива кожна дитина.
Кожна родина.
В якій я можу бути людиною.
В якій немає війни і ненависті
І ми можемо сміливо вперед іти.
В якій я бачу світло…
Не бачу зброю.
В якій я пишаюсь тобою і собою", – написал он.
Певец отметил, что 22.02.2022 – магические цифры и мечты должны сбываться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Иногда мне кажется, что если бы люди, которые множат зло, направили хоть половину этой силы на добро, пользу и ответственность даже внутри себя, мироустройство имело бы более понятные формы для каждого из нас", – написала певица и актриса Даша Астафьева.
Она сопроводила пост стихотворением:
"Милый мой друг,
Добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять
Сердце опять
Не устает повторять:
"Пусть всегда будет солнце".
"Даже бездействуя на стороне зла, ты все равно остаешься в тени. Но как же быстро обрастает смыслом каждая капелька твоих усилий, направленная к свету", – отметила певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шоумен Владимир Остапчук в Instagram Stories заявил, что Украина не отдаст свою землю.
"Вы же понимаете, что сегодня этот Путин, ублюдок, подставил именно своих граждан и жителей Донбасса. И я не только про блокаду, санкции и ограждение от всего прогрессивного мира. Потому что мы свою страну не отдадим. За нами правда и наша земля. С Украиной в сердце", – написал он.
Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась снимком, сделанным, по-видимому, во время исполнения государственного гимна. Она запечатлена держащей руку на сердце.
"Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над головой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны и преодолеем все вместе", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.