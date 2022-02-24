"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине

"Встать на чью-то сторону,

Выбрать, кто виноват,

Другого клянуть сотнями

Слов, уходящих в мат?

Делить на сильных и слабых,

На лучших, и тех кто плох.

Любить, по закону стаи,

Того, кого скажет "Бог"…

(Правителей я имею, конечно, под Богом в виду)

Простите, я так не умею, и вряд ли когда-то смогу!

Я трогаю чьи-то души, а кто-то входит в мою, и каждый их них, он лучший, и каждому я воздаю!

Не по заслугам и ранам,

Не потому, что сосед.

Просто в земном нашем храме лучших и правых нет!

Разные в нем справедливости,

Боги и вожаки!

Каждый свою значительность

Прикармливает с руки!

Каждый себя лелеет,

Каждый себе несет,

Каждый своих лишь греет,

И песни свои поет!

Вы говорите, выбери

Нашим ли, вашим служить?

Я выбираю насилием мир этот не делить", – написала она.

Телеведущая сопроводила пост хештегами "Я за мир" и "Остановите войну".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@achekhova)

Днем ранее, 23 февраля, когда в РФ праздновался День защитника отечества, Чехова призналась, что тянула до последнего, не зная, как поздравить мужчин.

"Буду честна, в этом году мне вообще не хотелось этого делать", – отметила она.

По словам ведущей, чем больше она наблюдает за мужчинами, тем сильнее у нее складывается впечатление, что защищать надо их и от них.

Чехова пожелала мужчинам трех "т": не быть трусом, тряпкой и треплом.

"Найди в себе силы как-то решать конфликты без войны! Выигранный бой – тот, который не состоялся!" – заявила она.