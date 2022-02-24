"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине

"Встать на чью-то сторону,
Выбрать, кто виноват,
Другого клянуть сотнями
Слов, уходящих в мат?
Делить на сильных и слабых,
На лучших, и тех кто плох.
Любить, по закону стаи,
Того, кого скажет "Бог"…
(Правителей я имею, конечно, под Богом в виду)
Простите, я так не умею, и вряд ли когда-то смогу!
Я трогаю чьи-то души, а кто-то входит в мою, и каждый их них, он лучший, и каждому я воздаю!
Не по заслугам и ранам,
Не потому, что сосед.
Просто в земном нашем храме лучших и правых нет!
Разные в нем справедливости,
Боги и вожаки!
Каждый свою значительность
Прикармливает с руки!
Каждый себя лелеет,
Каждый себе несет,
Каждый своих лишь греет,
И песни свои поет!
Вы говорите, выбери
Нашим ли, вашим служить?
Я выбираю насилием мир этот не делить", – написала она.
Телеведущая сопроводила пост хештегами "Я за мир" и "Остановите войну".
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Днем ранее, 23 февраля, когда в РФ праздновался День защитника отечества, Чехова призналась, что тянула до последнего, не зная, как поздравить мужчин.
"Буду честна, в этом году мне вообще не хотелось этого делать", – отметила она.
По словам ведущей, чем больше она наблюдает за мужчинами, тем сильнее у нее складывается впечатление, что защищать надо их и от них.
Чехова пожелала мужчинам трех "т": не быть трусом, тряпкой и треплом.
"Найди в себе силы как-то решать конфликты без войны! Выигранный бой – тот, который не состоялся!" – заявила она.
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Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Утром 24 февраля президент Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.