"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ". Украинские спортсмены отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" и агрессию РФ в Украине

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины, а 24 февраля объявил о "специальной военной операции" Фото: EPA

Теннисистка Элина Свитолина опубликовала ролик с пейзажами разных регионов Украины.

"Горжусь тем, что я украинка. Давайте объединяться в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Дзюдоистка Дарья Белодед обнародовала пост с хештегом "нет войне в Украине".

"Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз", – написала она..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ! Сейчас мы все должны объединяться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины", – заявил футболист, вратарь клуба "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан.

Спортсмен отметил, что это не просто слова, это то, что он чувствует, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги. А именно – "гордость нашей страны, гордость нашей независимости и наших людей".

"Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности, и никто не имеет права ее отрицать. Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, защищающим границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее. Украина – превыше всего!" – заявил Бущан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Buschan Georgiy (@georgiybuschan)

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко обнародовал селфи в футболке с изображением карты Украины и гербом.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда – за нами!" – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Легкоатлетка Анна Рыжикова опубликовала фото, на котором запечатлена с лентами цветов украинского флага в волосах.

"Украина – моя родина! Это независимая мирная страна! Мы едины в желании жить счастливо и мирно в нашей стране! Никто не имеет права лишать нас домов, мечтаний, жизни… Нет – войне!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Ryzhykova * (@anna_ryzhykova)

Также против агрессии РФ в Украине высказались футболисты Александр Зинченко, Андрей Шевченко, саблистка Ольга Харлан.