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24 февраля, 2022
 
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"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ". Украинские спортсмены отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" и агрессию РФ в Украине

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины, а 24 февраля объявил о "специальной военной операции"
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины, а 24 февраля объявил о "специальной военной операции"
Фото: EPA

Украинские спортсмены в Instagram делятся своей реакцией на заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР. Интернет-издание "ГОРДОН" сделало подборку свежих высказываний.

Теннисистка Элина Свитолина опубликовала ролик с пейзажами разных регионов Украины.

"Горжусь тем, что я украинка. Давайте объединяться в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине!" – написала она.

Дзюдоистка Дарья Белодед обнародовала пост с хештегом "нет войне в Украине".

"Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз", – написала она..

"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ! Сейчас мы все должны объединяться перед самым серьезным вызовом в современной истории Украины", – заявил футболист, вратарь клуба "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан.

Спортсмен отметил, что это не просто слова, это то, что он чувствует, когда на стадионе играет гимн Украины, а на трибунах желто-синие флаги. А именно – "гордость нашей страны, гордость нашей независимости и наших людей".

"Украина прошла очень трудный путь к обретению своей государственности, и никто не имеет права ее отрицать. Низкий поклон нашим военнослужащим, всем украинцам, защищающим границы нашей страны, ее самостоятельность и право выбирать будущее. Украина – превыше всего!" – заявил Бущан.

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко обнародовал селфи в футболке с изображением карты Украины и гербом.

"Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда – за нами!" – заявил он.

Легкоатлетка Анна Рыжикова опубликовала фото, на котором запечатлена с лентами цветов украинского флага в волосах.

"Украина – моя родина! Это независимая мирная страна! Мы едины в желании жить счастливо и мирно в нашей стране! Никто не имеет права лишать нас домов, мечтаний, жизни… Нет – войне!" – написала она.

Также против агрессии РФ в Украине высказались футболисты Александр Зинченко, Андрей Шевченко, саблистка Ольга Харлан.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Утром 24 февраля президент Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

Теги: Россия, Украина, армия, Андрей Шевченко, Элина Свитолина, гимн Украины, агрессия, ДНР, ЛНР, безопасность, ЛДНР, Дарья Белодед, Георгий Бущан, Анна Рыжикова
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