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23 февраля, 2022
 
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Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ

Проживающие за границей украинские знаменитости заявили о целостности и независимости Украины на фоне российской агрессии
Проживающие за границей украинские знаменитости заявили о целостности и независимости Украины на фоне российской агрессии
Фото: ЕРА

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало публичные ответы проживающих и работающих за границей знаменитых украинцев на заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Украинская певица Мика Ньютон (174 тыс. подписчиков в Instagram), которая живет и работает в США, 22 февраля разместила в сети ролик об Украине, сопроводив видео текстом на двух языках – украинском и английском.

Артистка подчеркнула, что у Украины есть свои культура, история, язык, нация и территория.

"Украина – суверенное государство. Украина не является частью России. Этого не было и никогда не будет", – заявила она.

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (5,6 млн подписчиков в Instagram) в тот же день разместила в сети свое портретное фото в вышиванке, сопроводив его подписью на английском Stand by Ukraine.

Проживающий вместе с женой и дочерью в Великобритании украинский футболист, нападающий украинской сборной Александр Зинченко (1,4 млн подписчиков) также отреагировал в Instagram на российскую агрессию в адрес Украины, разместив карту страны.

"Весь цивилизованный мир переживает о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим", – написал спортсмен.

Поддержку Украине на своей странице в Instagram (22,4 тыс. фолловеров) также выразили находящиеся в Антарктиде сотрудники Национального антарктического центра Украины. Они написали пост на украинском и английском языках.

"Мы, украинцы с антарктической станции "Академик Вернадский", обращаемся к полярному сообществу, ко всем станциям и представляющим их странам. Здесь, в Антарктиде, все страны соблюдают международные договоренности согласно Договору об Антарктике и с уважением относятся к международному праву и мирному сосуществованию. К сожалению, такие мирные, добрососедские отношения присутствуют не на всех континентах, – говорится в заявлении. – Вопреки всем международным договоренностям и заверениям в безопасности, наша страна уже восемь лет ощущает на себе гибридную войну, а часть ее территории оккупирована. На днях Российская Федерация приняла решение использовать свою армию на нашей земле. Из-за действий агрессора в ближайшее время этот военный конфликт может приобрести глобальные масштабы, что будет ощутимо для всего мира. Мы благодарны  государствам, которые оказывают нам помощь и поддержку в это тяжелое время, и призываем полярное сообщество поддержать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании "ЛДНР" президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Теги: Владимир Путин, Александр Зинченко, Мика Ньютон
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