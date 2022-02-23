Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора

Свою позицию она обнародовала после того, как 21 февраля Россия признала "независимыми республиками" незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины.

"Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания", – написала она, отключив комментарии к публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)