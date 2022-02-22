"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык

Украинский маркетолог, сооснователь украинского бренда Riot Division Андрей Титаренко заявил в Facebook, что ему стало стыдно говорить и писать на русском языке. Свое заявление он начал писать на русском, а закончил на украинском.

"Я вырос в городе Севастополе, ходил в самую пророссийскую гимназию имени Пушкина. Закончил МГУ имени Ломоносова, несколько лет жил в Москве. И знаете, почему уехал из Москвы? Потому что понял, что никогда до конца не пойму русских людей. После вчерашней речи Путина мне впервые в жизни стало стыдно за то, что я говорю по-русски. Я перехожу на украинский язык в соцсетях. А там посмотрим", – написал Титаренко.

Украинский архитектор и блогер Слава Балбек также заявил, что начинает общаться на украинском языке.

"Привет, я Слава, и я перехожу на украинский язык. Учитывая, что последние 38 лет я общался исключительно на русском, переход будет последовательным", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Slava Balbek (@balbekus)

Соосновательница сервиса ParaSolka Марина Слободянюк также в Facebook сообщила, что будет избегать общаться на русском языке.

"Понемногу буду переходить в семье на английский, с коллегами и в работе – на украинский, – заявила она. – Русский отныне только для мамы. А то Украину ему Ленин придумал. Тьфу".

Украинский предприниматель Владимир Чемерис также поддержал инициативу в сети.

"По зову сердца перехожу на украинский", – коротко написал он, поставив в публикации хештег "mova_power".