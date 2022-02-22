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22 февраля, 2022
 
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"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Многие украинские бизнесмены приняли решение писать в сети на украинском языке
Многие украинские бизнесмены приняли решение писать в сети на украинском языке
Фото: depositphotos.com

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, какие известные украинские блогеры и бизнесмены 22 февраля сообщили о своем решении перейти на украинский язык после того, как 21 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Украинский маркетолог, сооснователь украинского бренда Riot Division Андрей Титаренко заявил в Facebook, что ему стало стыдно говорить и писать на русском языке. Свое заявление он начал писать на русском, а закончил на украинском.

"Я вырос в городе Севастополе, ходил в самую пророссийскую гимназию имени Пушкина. Закончил МГУ имени Ломоносова, несколько лет жил в Москве. И знаете, почему уехал из Москвы? Потому что понял, что никогда до конца не пойму русских людей. После вчерашней речи Путина мне впервые в жизни стало стыдно за то, что я говорю по-русски. Я перехожу на украинский язык в соцсетях. А там посмотрим", – написал Титаренко.

https://www.facebook.com/Iskazitel/posts/10217694633676654

Украинский архитектор и блогер Слава Балбек также заявил, что начинает общаться на украинском языке.

"Привет, я Слава, и я перехожу на украинский язык. Учитывая, что последние 38 лет я общался исключительно на русском, переход будет последовательным", – написал он.

Соосновательница сервиса ParaSolka Марина Слободянюк также в Facebook сообщила, что будет избегать общаться на русском языке.

"Понемногу буду переходить в семье на английский, с коллегами и в работе – на украинский, – заявила она. – Русский отныне только для мамы. А то Украину ему Ленин придумал. Тьфу". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5105358146177045&id=100001087308029

Украинский предприниматель Владимир Чемерис также поддержал инициативу в сети.

"По зову сердца перехожу на украинский", – коротко написал он, поставив в публикации хештег "mova_power".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Владимир Путин, бизнес, украинский язык, вторжение, российская агрессия, блогеры, бизнесмен
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