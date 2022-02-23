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23 февраля, 2022
 
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"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине

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Шер публично высказалась против политики Путина в отношении Украины
Шер публично высказалась против политики Путина в отношении Украины
Фото: ЕРА

Американская певица Шер 23 февраля в Twitter (3,9 млн фолловеров) публично высказалась против политики президента РФ в отношении Украины.

Свое заявление она сделала после того, как 21 февраля Россия признала "независимыми республиками" незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины.

"Почему Украина важна для США? Путин – деспот, уничтожающий героев. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость", – написала она.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании "ЛДНР" президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Теги: Владимир Путин, Украина, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, певица Шер
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