"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине

Свое заявление она сделала после того, как 21 февраля Россия признала "независимыми республиками" незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины.

"Почему Украина важна для США? Путин – деспот, уничтожающий героев. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость", – написала она.

Why Ukraine’s Important 2 * .Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR * .This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring * 2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022