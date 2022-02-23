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23 февраля, 2022
 
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"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии

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Допремьерный показ фильма "Носорог" состоялся в украинских кинотеатрах 16 февраля
Допремьерный показ фильма "Носорог" состоялся в украинских кинотеатрах 16 февраля
Фото: Artem Galkin

Команда украинского фильма "Носорог" режиссера Олега Сенцова объявила о старте благотворительной акции в поддержку украинской армии. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

"Начиная с 24 февраля 10 грн от продажи каждого билета на сеансы во всех кинотеатрах страны, где показывают ленту, пойдут в поддержку благотворительного фонда "Вернись живым", который помогает украинским ветеранам и военным, которые воюют на Донбассе", – заявили создатели фильма.

Контекст:

"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival. В январе 2022-го компания Netflix приобрела права на показ фильма.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

Допремьерный показ картины состоялся в киевском Доме кино 16 февраля.

Теги: Украина, кино, Донбасс, Олег Сенцов, режиссер, благотворительность, носорог, военный сбор
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