"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии

"Начиная с 24 февраля 10 грн от продажи каждого билета на сеансы во всех кинотеатрах страны, где показывают ленту, пойдут в поддержку благотворительного фонда "Вернись живым", который помогает украинским ветеранам и военным, которые воюют на Донбассе", – заявили создатели фильма.

Контекст:

"Носорог" – фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

В ноябре 2021 года "Носорог" получил главный приз международного фестиваля Stockholm International Film Festival. В январе 2022-го компания Netflix приобрела права на показ фильма.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м – с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

Допремьерный показ картины состоялся в киевском Доме кино 16 февраля.