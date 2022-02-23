"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата

По словам продюсеров, сместить дату премьеры они решили "в связи с политической ситуацией в Украине".

"Из-за событий, за которыми следит каждый украинец, мы решили, что премьера развлекательного реалити в это тяжелое время будет нецелесообразна. Отмечаем, что старт проекта переносится, а не отменяется. Ждем хороших новостей", – говорится в релизе.