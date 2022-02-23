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23 февраля, 2022
 
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"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата

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Никитюк стала ведущей нового проекта на "Новом канале"
Никитюк стала ведущей нового проекта на "Новом канале"
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинский "Новый канал" отменил премьеру шоу "Пара на мільйон", которая была запланирована на 22 февраля. В предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" пресс-релизе отмечается, что премьера проекта состоится 15 марта.

По словам продюсеров, сместить дату премьеры они решили "в связи с политической ситуацией в Украине".

"Из-за событий, за которыми следит каждый украинец, мы решили, что премьера развлекательного реалити в это тяжелое время будет нецелесообразна. Отмечаем, что старт проекта переносится, а не отменяется. Ждем хороших новостей", – говорится в релизе.

Контекст:

Ведущими нового шоу стали Леся Никитюк и Роман Мищеряков. Участие в съемках приняли 12 девушек и парней с разным мировоззрением. Им предстоит пройти различные испытания. Пара победитель получает 1 млн грн.

Теги: Владимир Путин, шоу-бизнес, Леся Никитюк
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