"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет

Художник сделал публикацию после того, как 21 февраля Россия признала "независимыми республиками" незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины.
На рисунке Путин изображен с пистолетом в руках, направив дуло себе в висок. Рядом в обратном порядке нарисованы цифры от девяти до пяти, символизирующие обратный отсчет до выстрела.
"В 2014 году этот рисунок был удален из сети, а меня заблокировали на месяц за разжигание межнациональной розни. Надеюсь, сейчас мир стал умнее и ведет этот обратный отсчет вместе с украинцами", – подписал публикацию Журавель.
"Если взять за начало отсчета 2014 год, то сейчас как раз для кое-кого должен быть финал. Только бы не промазал", – отреагировали на публикацию подписчики художника.
"Ну когда уже наконец?" – написали фолловеры.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
После признания "ЛДНР" западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.