"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет

Журавель: Надеюсь, сейчас мир стал умнее и ведет этот обратный отсчет вместе с украинцами Фото: Журавель Юрій Zhuravel Yuriy / Facebook

Художник сделал публикацию после того, как 21 февраля Россия признала "независимыми республиками" незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины.

На рисунке Путин изображен с пистолетом в руках, направив дуло себе в висок. Рядом в обратном порядке нарисованы цифры от девяти до пяти, символизирующие обратный отсчет до выстрела.

"В 2014 году этот рисунок был удален из сети, а меня заблокировали на месяц за разжигание межнациональной розни. Надеюсь, сейчас мир стал умнее и ведет этот обратный отсчет вместе с украинцами", – подписал публикацию Журавель.

"Если взять за начало отсчета 2014 год, то сейчас как раз для кое-кого должен быть финал. Только бы не промазал", – отреагировали на публикацию подписчики художника.

"Ну когда уже наконец?" – написали фолловеры.



