  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения

"Я не хочу оценивать высказывания Егоровой хотя бы потому, что не разделяю их. Хотел бы отметить, комментируя ее заявление, что это свидетельствует не о ее большой любви к Путину или к технологиям, которые внедряют по ту сторону границы, или здесь определенные политики, которые являются проводниками этой политики. Ее высказывания – это высказывания о ее шкале ценностей", – заявил ведущий.
По словам Суханова, существует факт аннексии Крыма и факт военных действий РФ на востоке Украины.
"Это два исчерпывающих факта. Мне больше ничего не нужно – какие ситуации были, какие обстоятельства. Меня это не волнует. Есть два определяющих момента, на основании которых я формирую свою позицию, что это отвратительное поведение той страны, в которой я родился. Поэтому я ничего не хочу говорить о Путине, о Егоровой – я знаю, сколько людей потеряли своих близких, потеряли то, что годами зарабатывалось. Это шкала ценностей. Если это разрушают, отбирают – как так можно? – сказал Суханов. – Наверное, для Егоровой это не имеет значения, к сожалению".
"Есть мнение, что это проплаченная пропаганда. Как вы думаете и получали ли вы такие предложения" – уточнила у Суханова журналистка Алина Доротюк.
"Мне такие предложения не поступали, а если бы поступили, они были бы посланы в задницу. А если с ее стороны это какая-то проплаченная пропаганда, ну тогда, если ты получила деньги, тебе никто не гарантирует уважения. Ты будешь той, кем себя ведешь. Это недопустимые заявления", – подчеркнул он.
Суханов отметил, что не знаком лично с Егоровой.
26 января 2022 года Егорова впервые публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.
Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.
21 февраля Егорова в Twitter также поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".