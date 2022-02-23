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23 февраля, 2022
 
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Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения

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Суханов о Егоровой: Это недопустимые заявления
Суханов о Егоровой: Это недопустимые заявления
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий Алексей Суханов в интервью, которое 23 февраля вышло на YouTube-канале Dorotye, прокомментировал слова проживающей в Турции украинской ведущей Снежаны Егоровой, заявившей о поддержке президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Я не хочу оценивать высказывания Егоровой хотя бы потому, что не разделяю их. Хотел бы отметить, комментируя ее заявление, что это свидетельствует не о ее большой любви к Путину или к технологиям, которые внедряют по ту сторону границы, или здесь определенные политики, которые являются проводниками этой политики. Ее высказывания – это высказывания о ее шкале ценностей", – заявил ведущий.

По словам Суханова, существует факт аннексии Крыма и факт военных действий РФ на востоке Украины.

"Это два исчерпывающих факта. Мне больше ничего не нужно – какие ситуации были, какие обстоятельства. Меня это не волнует. Есть два определяющих момента, на основании которых я формирую свою позицию, что это отвратительное поведение той страны, в которой я родился. Поэтому я ничего не хочу говорить о Путине, о Егоровой – я знаю, сколько людей потеряли своих близких, потеряли то, что годами зарабатывалось. Это шкала ценностей. Если это разрушают, отбирают – как так можно? – сказал Суханов. – Наверное, для Егоровой это не имеет значения, к сожалению".

"Есть мнение, что это проплаченная пропаганда. Как вы думаете и получали ли вы такие предложения" – уточнила у Суханова журналистка Алина Доротюк.

"Мне такие предложения не поступали, а если бы поступили, они были бы посланы в задницу. А если с ее стороны это какая-то проплаченная пропаганда, ну тогда, если ты получила деньги, тебе никто не гарантирует уважения. Ты будешь той, кем себя ведешь. Это недопустимые заявления", – подчеркнул он.

Суханов отметил, что не знаком лично с Егоровой.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

26 января 2022 года Егорова впервые публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.

Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.

21 февраля Егорова в Twitter также поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Теги: Владимир Путин, скандал, Снежана Егорова, Алексей Суханов, ведущий
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