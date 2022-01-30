"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявивила о поддержке Путина

"Вы так погрязли в болезненных предубеждениях, так культивируете одиозное безумие, что здравомыслящий человек пугает вас, как помешанный. Снежа, люблю тебя! Ты – лучшая мама на свете! Космическая! Безмерно любящая! Здравомыслящая! А свора гиен... Кстати, минимальное уточнение – исследователи обнаружили, что гиены обозначают свой социальный статус с помощью характерных звуков, напоминающих хохот или хихиканье, которые они издают обычно при драках за добычу. Так вот, пусть они лающе хихикают, в своем желании ухватить себя же за облезлые хвосты, всю свою никчемную жизнь. Вернее существование. Завидуя тебе – истинной звезде. Безмерно жаль, только, что своей добычей они выбрали Стаську", – написала она в посте.

Контекст:

26 января 2022 года Егорова, которая в настоящее время проживает в Турции, призналась, что поддерживает Путина. Ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.

На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Наиболее известные фильмы режиссера – "Женская интуиция", "Зимний сон", "Аврора", сериалы "Позднее раскаяние", "Ничто не случается дважды".