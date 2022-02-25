Россия понесла потери более 350 человек – Арестович

В частности, по его информации, россияне понесли потери на черниговском направлении, где был танковой бой, и под Харьковом, где "потерь очень много, это одно из мест, где они крупно попали, несмотря на попытки танковых ударов".

"На сумском направлении сожгли 15 российских танков, это полбатальона, Javelins поработали", – сказал Арестович. В то же время он отметил, что россияне дошли до северной околицы Сум, расположились там на ночь и "прикрылись химическим заводом", чтобы ВСУ не могли ударить по ним.

Также, по его словам, к концу дня 24 февраля сбито семь российских самолетов, несколько вертолетов и взяты в плен десятки российских пленных.

"Зона ООС – это наибольший успех. В зоне ООС не сдали ни одной позиции наши войска. Мы нанесли России огромные потери, огромные просто. По предварительным оценкам – я впервые называю эту цифру сейчас: свыше 350 убитых за первые сутки россиян. Под 400 уже", – сообщил Арестович.