Россия понесла потери более 350 человек – Арестович

В частности, по его информации, россияне понесли потери на черниговском направлении, где был танковой бой, и под Харьковом, где "потерь очень много, это одно из мест, где они крупно попали, несмотря на попытки танковых ударов".
"На сумском направлении сожгли 15 российских танков, это полбатальона, Javelins поработали", – сказал Арестович. В то же время он отметил, что россияне дошли до северной околицы Сум, расположились там на ночь и "прикрылись химическим заводом", чтобы ВСУ не могли ударить по ним.
Также, по его словам, к концу дня 24 февраля сбито семь российских самолетов, несколько вертолетов и взяты в плен десятки российских пленных.
"Зона ООС – это наибольший успех. В зоне ООС не сдали ни одной позиции наши войска. Мы нанесли России огромные потери, огромные просто. По предварительным оценкам – я впервые называю эту цифру сейчас: свыше 350 убитых за первые сутки россиян. Под 400 уже", – сообщил Арестович.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.