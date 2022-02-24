Резников: Оккупанты РФ распространяют фейки якобы о желании части украинских чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация. Не дождутся.

"Уважаемые украинцы! Российские оккупанты распространяют фейки якобы о желании части чиновников покинуть рабочие места. Это дезинформация. Не дождутся. Я в Киеве. Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний приходится менять местонахождение. Все заместители министра обороны работают по своим функциональным задачам. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах выполняют свои обязанности", – подчеркнул он.

Резников добавил, что управление обороной полностью контролируемо и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала Украину.

"Я постоянно на связи с командованием Вооруженных сил Украины, президентом Украины и премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами. Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов. Мы обязательно победим! Слава Украине!" – заявил он.