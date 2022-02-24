Зеленский – россиянам: Высказывайтесь против войны РФ с Украиной на Красной площади, а не только в Instagram. Видео

Часть обращения Зеленский произнес на русском языке.

"Мы видим, что многие россияне шокированы происходящим. Кто-то из россиян уже заявляет в соцсетях, что они против войны. Мы это видим. Но руководство РФ вряд ли это увидит. Поэтому есть просьба: если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы – украинцы, мы находимся на своей земле. Вы – россияне, сейчас ваши военные начали войну. Войну в нашем государстве. Я очень хотел бы, чтобы вы высказывались на Красной площади или где-то еще на улицах вашей столицы, в Москве, в Петербурге и в других городах России. Не только в Instagram. Это важно", – сказал президент.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, два вертолета, а также уничтожили несколько десятков единиц бронированной техники ВС РФ.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

В связи с нападением России на Украину ряд российских знаменитостей опубликовали посты с изображениями черного цвета и высказались против войны. В России также прошли небольшие акции протеста, но крупных митингов не было.