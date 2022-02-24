Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны РФ с Украиной

Ведущий Иван Ургант, который недавно шутил о войне, требуя ее перенести, разместил в Instagram лаконичную публикацию с призывом прекратить военную агрессию против Украины.

"Страх и боль. Нет войне", – написал он, в качестве иллюстрации выбрав черный фон.

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Земфира также в Instagram выступила с заявлением против развязанной Путиным войны в Украине.

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Российский ведущий грузинского происхождения Отар Кушанашвили в Instagram поддержал Украину.

"Стыд, боль, страх, отвращение. Украина навсегда", – написал он.

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Российская ведущая Татьяна Лазарева, которая на момент вторжения РФ в Украину находилась в Киеве, призвала сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я еще сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас все ок, видимо, облако принесло. Сама пока ничего не понимаю, но для мирных людей сейчас тут, кроме главного врага, есть второй – паника. Вот с ней я справилась. А как справиться с первым, не понимаю. И уже давно. Пожалуйста, всеми силами пытайтесь сейчас сохранять спокойствие. Мы это можем", – написала она.