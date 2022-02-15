  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину

"А когда война? 16-го? Это плохо! Получается, у [российской фигуристки 15-го числа короткая программа [на зимней Олимпиаде в Пекине], 16-го – война, 17-го – произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты", – заявил он.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев уточнил, почему датой вероятного вторжения было выбрано 16 февраля.

"А потому что в другие даты не все могли", – под смешки в зале ответил Ургант, после чего принялся обсуждать, на какую дату перенести вторжение в Украину.

"Я вот думаю, куда переносить войну. Ее же можно перенести? Там дальше весна начинается, 8 марта. Конечно, хороший день. Как говорится, подарок всем женщинам. Потом Великий пост. У меня есть предложение: давайте перенесем войну. Отменять не будем, все-таки война. Перенесем на 700 лет. Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда все вместе, забыв про все вот это, все вместе дружной семьей объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО", – сказал российский ведущий.

ВИДЕО