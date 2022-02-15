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15 февраля, 2022
 
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"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину

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Ургант: Дождемся, когда нападут марсиане, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО
Ургант: Дождемся, когда нападут марсиане, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО
Фото: urgantcom / Instagram

Российский ведущий Иван Ургант в новом выпуске шоу "Вечерний Ургант", вышедшем в эфире российского "Первого канала", выбрал поводом для шуток тему возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину, вероятной датой которого называют 16 февраля.

"А когда война? 16-го? Это плохо! Получается, у [российской фигуристки Камилы] Валиевой 15-го числа короткая программа [на зимней Олимпиаде в Пекине], 16-го – война, 17-го – произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты", – заявил он.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев уточнил, почему датой вероятного вторжения было выбрано 16 февраля.

"А потому что в другие даты не все могли", – под смешки в зале ответил Ургант, после чего принялся обсуждать, на какую дату перенести вторжение в Украину. 

"Я вот думаю, куда переносить войну. Ее же можно перенести? Там дальше весна начинается, 8 марта. Конечно, хороший день. Как говорится, подарок всем женщинам. Потом Великий пост. У меня есть предложение: давайте перенесем войну. Отменять не будем, все-таки война. Перенесем на 700 лет. Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда все вместе, забыв про все вот это, все вместе дружной семьей объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО", – сказал российский ведущий.
ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, война, военные, агрессия, аннексия, призыв, боевики, вторжение, учения, президент, Иван Ургант, войска, Дмитрий Хрусталев, ведущий
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