Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня

"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: "Ксюша, началась война. Не на нашей земле – да. С нашими людьми – да. Все мои прогнозы – к ...беням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас – оптимисты. Пессимисты все давно уехали", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)