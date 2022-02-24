Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня

"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: "Ксюша, началась война. Не на нашей земле – да. С нашими людьми – да. Все мои прогнозы – к ...беням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас – оптимисты. Пессимисты все давно уехали", – написала она.
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Россия начала вторжение в Украину. Онлайн-репортаж
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
Российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
В Украине ввели военное положение.