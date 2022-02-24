Жена Макаревича: Если в ближайшее время услышу от кого-то про "братские народы", мне захочется этого человека ударить

Кляйн: Роскошь жизни в российской столице, увы, многих ослепляет и вводят в заблуждение, скрывая то абсолютное зло, которое представляет из себя эта страна сегодня Фото: Андрей Макаревич Facebook

"Чуть более трех лет назад, помню, сидела в высотном баре в Аддис-Абебе и с некоторым смущением и неловкостью отвечала своим туристам, что в гости в Москву вряд ли полечу, поскольку делать мне там совершенно нечего и "уж лучше вы к нам". У бога хорошее чувство юмора, поэтому довольно скоро я обнаружила себя на Красной площади и все заверте... Ну, я думаю, вы в курсе", – написала она, подразумевая знакомство с будущим мужем.

По словам Кляйн, оказавшись в Москве, она была ослеплена "роскошью российской столицы".

"Роскошь жизни в российской столице, увы, многих ослепляет и вводят в заблуждение, скрывая то абсолютное зло, которое представляет из себя эта страна сегодня. И хотя в России мне повезло быть знакомой со многими прекрасными, порядочными людьми, увы, их голоса практически не слышны, а жизни тех, кто кричит чуть громче, находятся в опасности, и это не фигура речи", – отметила бизнесвумен.

Она призналась, что ей предстоит договариваться со своей совестью накануне вылета в Москву. "Я не знаю, как мне покупать билет в Москву сегодня и как договориться об этом с собственной совестью. Боюсь, что если в ближайшее время я услышу от кого-то про "братские народы", мне захочется этого человека ударить", – резюмировала она.