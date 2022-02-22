"Ну что, началось? Мои поздравления". Макаревич прокомментировал признание Путиным "ЛДНР"

Музыкант отметил, что россияне всегда беспрекословно верят в силу и мудрость своего лидера, забывая при этом исторические уроки Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Он отметил, что россияне всегда беспрекословно верят в силу и мудрость своего лидера, забывая при этом исторические уроки. При этом Макаревич сравнил Путина с царем.

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный – самый мудрый. "Вот царь придет - царь рассудит." История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж ее помнит", – подчеркнул Макаревич.

Впоследствии он опубликовал еще одно сообщение, в котором задал риторический вопрос касательно украинцев, которых начнут убивать россияне.

"И вот еще вопрос: те жители Украины, которых сейчас начнут убивать – это они виноваты в том, что НАТО как бы "подвинулось к нашим границам?" Вот точно они?" – написал музыкант.