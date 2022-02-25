Подоляк: Силы нашей противовоздушной обороны сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей

"Сегодня с 4 утра враг продолжил наносить удары с воздуха по разным территориям и городам нашего государства. В частности, под атакой Киев. Дважды в истории наша столица переживала бомбардировки такого времени и такого характера. Как в 1941 году, так и сейчас, нападающий может получить только ненависть людей и ничего больше. Силы нашей противовоздушной обороны сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей. Мишенями для России являются не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение. Также под ударом жилищная и социальная инфраструктура. Последствия поражений и падение обломков оперативно ликвидируются. Отмечаем необходимость для граждан пребывать в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога", – подчеркнул Подоляк.

25 февраля в 4.20 над Киевом был сбит российский летательный аппарат. Его осколки попали в жилой дом. Здание повреждено и есть угроза обружения.