Подоляк: Силы нашей противовоздушной обороны сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей

"Сегодня с 4 утра враг продолжил наносить удары с воздуха по разным территориям и городам нашего государства. В частности, под атакой Киев. Дважды в истории наша столица переживала бомбардировки такого времени и такого характера. Как в 1941 году, так и сейчас, нападающий может получить только ненависть людей и ничего больше. Силы нашей противовоздушной обороны сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей. Мишенями для России являются не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение. Также под ударом жилищная и социальная инфраструктура. Последствия поражений и падение обломков оперативно ликвидируются. Отмечаем необходимость для граждан пребывать в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога", – подчеркнул Подоляк.
25 февраля в 4.20 над Киевом был сбит российский летательный аппарат. Его осколки попали в жилой дом. Здание повреждено и есть угроза обружения.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.
Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.