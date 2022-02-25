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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ опубликовала инструкцию, как вести себя гражданским во время обстрелов

В СБУ рассказали, как действовать при разных видах обстрелов
В СБУ рассказали, как действовать при разных видах обстрелов
Фото: depositphotos.com

Из -за вторжения России и обстрелов во многих городах Украины СБУ опубликовала в Facebook инструкции для населения, как вести себя во время обстрелов, и какие правила безопасности следует соблюдать. "ГОРДОН" приводит их полностью.

Что делать при обстреле системами залпового огня:

Снаряд (ракету) можно заметить и отреагировать, залп реактивной установки хорошо виден. Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем – дымные следы ракет.

Организуйте постоянное наблюдение, держите в поле зрения здания и сооружения, расположенные рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд, чтобы скрыться.

Прятаться следует в подвалах или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами, недалеко от окон и дверей, чтобы мгновенно покинуть помещение в случае попадания снаряда.

Не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировки огня или изменение позиций.

Что делать во время артобстрелов:

При артиллерийском, минометном обстреле или авиационном налете не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, заправок и под стенами зданий легких конструкций. Это непрочные объекты, поэтому вы можете оказаться под завалом или получить травмы. 

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на дороге – немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Защиту могут предоставлять бетонные конструкции (кроме обрушившихся или загоревшихся), траншеи, неглубокие подземные колодцы, канавы, широкие трубы водостока.

Закрывайте ладонями уши и откройте рот – это избавит от контузии, убережет от баротравмы.

Не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов и представителей аварийно-спасательной службы.

Что делать во время стрелковых обстрелов:

Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной или в самой ванной). Если это невозможно, нужно лечь на пол и прикрыть предметы, которые смогут защитить вас от обломков и шаров.

Если вы попали под стрельбу на открытом воздухе, лучше лечь на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любое выступление, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна, лестница. Не пытайтесь спрятаться за автомобилем или киосками, потому что они часто становятся мишенями.

Где бы вы ни были, сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не причинил вреда барабанным перепонкам. Подождите, пока стрельба не закончится, а выстрелов не будет хотя бы пять минут.

Если ваше жилье расположено в зоне регулярных боевых столкновений, нужно укрепить окна (например, скотчем) – это поможет избежать разлета осколков разбитого стекла. По возможности, окна желательно закрыть, например мешками с песком или массивной мебелью.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/304860901740827

Что делать, если звучит тревожная сирена:

Если вы находитесь на улице, вам сообщат о чрезвычайной ситуации через громкоговорители (в местах массового скопления людей) и инфотабло (в торговых центрах, бегущая строка), либо с помощью сирен, прерывистых гудков других сигнальных средств.

Предупредительный сигнал "Внимание всем" означает: включите телевидение или радио – информацию передают по официальным каналам в течение пяти минут после сигнала. При наличии интернета – проверьте новостные сайты или включите прямые эфиры телеканалов/радио на телефоне.

Четко соблюдайте инструкции после того, как прослушали сообщение.

Оставьте теле- и радиоканалы включенными, по ним может поступать дальнейшая информация.

Если не работает городская телефонная сеть, нет интернета или мобильной связи, ориентируйтесь на информацию из уличных громковорителей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/304923671734550

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил глава ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах

О введении санкций против России заявили СШАВеликобритания и Канада

Теги: СБУ, взрыв, стрельба, авиация, артиллерия, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, ракеты, взрывы
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